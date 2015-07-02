В Минздраве опровергли информацию об отставке Квиташвили
11:05, 02 июля 2015Политика
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Министерство здравоохранения опровергло информацию о том, что министр Александр Квиташвили подал в отставку.
Министр здравоохранения не подавал в оставку / УНИАН
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
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"Информация о том, что министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили якобы подал в отставку не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Игорь Кононенко от "Блока Петра Порошенко" заявил сегодня, что министр здравоохранения подал в отставку.
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