В Минздраве опровергли информацию об отставке Квиташвили

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

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"Информация о том, что министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили якобы подал в отставку не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Игорь Кононенко от "Блока Петра Порошенко" заявил сегодня, что министр здравоохранения подал в отставку.