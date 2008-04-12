Турчинов стал кандидатом в мэры в компании четырех конкурентов

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя на внеочередные выборы 25 мая Александра ТУРЧИНОВА, Олега ТЯГНИБОКА, Александра ПАБАТА, Вадима ГЛАДЧУКА и Виктора ЧОРНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения ТИК приняла сегодня на своем заседании.

Кандидатам будут выданы соответствующие удостоверения.

Как сообщал УНИАН, О.ТУРЧИНОВА на должность мэра выдвинул Блок Юлии Тимошенко, О.ТЯГНИБОКА - ВО “Свобода”, О.ПАБАТА – “Гражданский актив Киева”. В.ГЛАДЧУК и В.ЧОРНИЙ являются самовыдвиженцами.

Ранее в ТИК уже были зарегистрированы 8 кандидатов на должность мэра Киева: Егор БЕНКЕНДОРФ, Михаил ГУЦОЛ, Виталий КЛИЧКО, Сергей КУРИКИН, Григорий ЧЕРНИШ, Юрий КЛЕЙНОС, Алексей АРТЮХИН и Любовь ХАЛЕЦКАЯ.