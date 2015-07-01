Стала известна дата очередного заседания контактной группы по Донбассу в Минске

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"На 7 июля перенесены все четыре рабочие группы. Они должны встретиться, так как на завтра российская сторона не готова", - отметил Марчук. Также он добавил, что 7 июля состоится заседание Трехсторонней контактной группы с участием официальных представителей: Украины - Леонида Кучмы, РФ - Азамата Кульмухаметова и специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартина Сайдика.

Начало заседания рабочих подгрупп запланировано на 13.00.

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По словам Марчука, обычно такие заседания продолжаются по три-четыре часа.

Марчук отметил, что в случае достижения тех или иных договоренностей на заседании рабочих подгрупп о результатах этих договоренностей Трехстороннюю контактную группу информируют координаторы от ОБСЕ, которые работают в рабочих подгруппах в качестве третьей стороны.

В рабочей подгруппе по вопросам безопасности таким координатором является председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан. "После того, как мы до чего-нибудь договариваемся, не мы докладываем, а он в качестве третьей стороны. Он сообщает, там все подробно выписывается, и мы все материалы передаем в Трехстороннюю контактную группу", - пояснил Марчук.

Он отметил, что запланированное на 2 июля заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Минске не состоится. "Российская сторона сообщила, что она пока не готова", - сказал Марчук и напомнил, что Украина передала российской стороне два предложения, разработанные Генеральным штабом, о создании зоны безопасности в районе Широкино и по отводу тяжелых вооружений калибром меньше 100 мм - для артиллерии, 85 мм - для минометов и всех типов танков. Отвод должен состояться на максимальную дальность стрельбы указанного вооружения. Обе стороны должны отвести соответствующее вооружение на расстояние 15 км. Украина отводит от нынешней линии соприкосновения, а подконтрольные России боевики - от линии, которая была определена Минскими соглашениями в феврале этого года. "Де-факто, это должна быть создана 30-километровая зона разведения. Но по всей линии соприкосновения, кроме Широкино, которое стоит на пути в Мариуполь, есть еще целый ряд горячих точек, и очень критических", - отметил Марчук, уточнив, что речь идет о Донецком аэропорте, Марьинки, Трехизбенки, а также о нескольких так называемых серых зонах вдоль линии разграничения, которые никем не контролируются или частично контролируются обеими сторонами.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что Рабочая подгруппа по безопасности контактной группы 2 июля планировала обсуждать деэскалацию ситуации в Широкино.

Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы представляют Владимир Горбулин (подгруппа по политическим вопросам), Марчук (по вопросам безопасности), Ирина Геращенко (по гуманитарным вопросам) и Игорь Веремий (по социально-экономическим вопросам).