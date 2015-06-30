"Азов" продолжает защищать Широкино, из которого сбежали все мирные жители

По последним данным ОБСЕ, поселок покинули все мирные жители, в нем разрушено более 80% зданий.

Читайте такжеБоевики обстреляли миссию ОБСЕ и обвинили в этом украинских военных - штаб АТОШирокино является одной из самых горячих точек фронта, бои и провокации со стороны боевиков здесь идут непрерывно. Защищают поселок бойцы полка "Азов".