"Азов" продолжает защищать Широкино, из которого сбежали все мирные жители
15:32, 30 июня 2015Война
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В Широкино под Мариуполем идут регулярные боевые действия.
Бойцы "Азова" в Широкино / Фото УНИАН
По последним данным ОБСЕ, поселок покинули все мирные жители, в нем разрушено более 80% зданий.
Читайте такжеБоевики обстреляли миссию ОБСЕ и обвинили в этом украинских военных - штаб АТОШирокино является одной из самых горячих точек фронта, бои и провокации со стороны боевиков здесь идут непрерывно. Защищают поселок бойцы полка "Азов".
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