Боевики заявили о прекращении огня в Широкино

Боевики якобы объявили Широкино демилитаризированной зоной в одностороннем порядке, сообщают сепаратистские ресурсы.

"В качестве акта доброй воли и демонстрации мирных намерений, руководством Донецкой Народной Республики принято решение в одностороннем порядке считать населенный пункт Широкино демилитаризованной зоной", - заявил один из лидеров террористов Денис Пушилин.

Читайте также"Азов" продолжает защищать Широкино, из которого сбежали все мирные жителиКонтроль за обстановкой предлагается передать миссии ОБСЕ.

Напомним, по последним данным, Широкино покинули уже все мирные жители.

Вопрос демилитаризации данного населенного пункта под Мариуполем, занимающего стратегически важное положение, обсуждался в середине апреля по инициативе ОБСЕ, однако против этого предложения выступили как боевики "ДНР", так и бойцы "Азова", опубликовавшие соответствующее заявление, и жители Мариуполя, вышедшие на митинг против демилитаризации.

При этом, по данным ОБСЕ, представители Украины и России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе согласились относительно необходимости демилитаризации Широкино.

Ночью на странице "Азова" в Facebook было опубликовано сообщение об очередной атаке боевиков, согласно которому, командование "сектора М" трижды за час отдавало приказ не открывать ответный огонь по боевикам.