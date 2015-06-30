ОБСЕ: из Широкино выехали все мирные жители

Об этом представители ОБСЕ сообщают в своем ежедневном отчете, опубликованном после посещения поселка, передает "Новое время". "Представители мониторинговой миссии ОБСЕ посетили Широкино и подтвердили сообщения СМИ о том, что все мирные жители покинули населенный пункт", - говорится в отчете.

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При этом, в ОБСЕ отметили, что боевики все чаще совершают обстрелы украинских позиций в Широкино, на данный момент в поселке разрушено приблизительно 80% жилых зданий.

Наблюдатели также сообщили об обострении ситуации близ донецкого аэропорта. Так, начиная с полудня воскресенья, 28 июня, ОБСЕ насчитала 139 взрывов возле донецкого аэропорта.

Напомним, боевики 29 июня, около трех часов дня в районе населенного пункта Безыменное Донецкой области обстреляли миссию ОБСЕ, обвинив в этом украинских военных.