СП перетягивает крымских чиновников в ”Единый центр”?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН подтверждает факт переговоров с представителями Секретариата Президента о возможной поддержке с его стороны создания партии «Единый центр».

Об этом он заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” №14 (693) от 12-18 апреля 2008 года.

«В то же время не буду скрывать, что разговоры на эту тему с некоторыми представителями Секретариата Президента у меня были. Речь шла о возможных формах участия в реализации этого политического проекта на территории Крыма”, - сказал С.КУНИЦЫН.

Вместе с тем он заметил, что конкретных предложений стать членом этой партии ему не поступало.

Он отметил, что пока не намерен вступать в ряды партии «Единый центр», поскольку это было бы некорректно по отношению к Народно-демократической партии, членом которой он является.

С.КУНИЦЫН отметил, что не без интереса наблюдает за процессом реализации этого проекта, считает его вполне перспективным прежде всего с точки зрения объединительных идей украинского общества.

«По моему мнению, успех реализации таких идей будет зависеть в первую очередь от тех людей, которые возглавят эту партию как в центре, так и, особенно, в регионах. Сегодня пока преждевременно говорить о том, насколько данный проект будет успешным или неуспешным. Работа в этом направлении только началась», - добавил он.

С.КУНИЦЫН также не исключил, что впоследствии НДП может присоединиться к этому проекту, однако этот вопрос будет решаться на общепартийном уровне.