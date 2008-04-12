ФГИУ приостановил приватизацию Северодонецкого ”Азота”

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Луганской области приостановило приватизацию целостного имущественного комплекса - Северодонецкого государственного производственного предприятия «Объединение Азот» приказом от 9 апреля в соответствии с постановлением хозяйственного суда г. Киева от 3 апреля 2008 года по делу об обеспечении иска, заявленного ЗАО «Росава», - до решения указанного дела в суде или снятия мер по обеспечению иска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В пресс-службе отметили, что суть иска ЗАО «Росава» состоит в том, чтобы суд обязал Фонд отменить решение, которым не утвержден протокол прошлого конкурса по продаже целостного имущественного комплекса Северодонецкого ГПП «Объединение Азот».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества объявил в начале марта т.г. повторный конкурс по продаже государственного имущества - целостного имущественного комплекса - Северодонецкого государственного производственного предприятия «Объединение Азот».

Начальная стоимость продажи с учетом НДС составляет 29 млн. 484 тыс. грн.

Условиями конкурса, в частности, предусматривается: сохранение основных видов деятельности предприятия; обеспечение его сырьем на протяжении 5 лет; расконсервирование объекта на протяжении 5 лет; погашение кредиторской задолженности объединения в течение 6 месяцев с момента вступления в права собственности; внесение инвестиций на протяжении 5 лет.

Конкурс должен был состояться 11 апреля 2008 года в г. Луганске.

Ранее по результатам первого конкурса (объявленного 20 декабря 2007 года) по продаже указанного объекта конкурсная комиссия единогласно признала победителем покупателя, который предложил наилучшие условия последующей эксплуатации объекта, но значительно меньше стартовой цену.

Поэтому руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области Г.ПШЕНИЧНЫЙ, с целью защиты интересов государства, обеспечения полноты поступления средств в бюджет от приватизации государственного имущества, не утвердил протокол заседания конкурсной комиссии, и результаты конкурса были отменены.

Справка УНИАН. Северодонецкое государственное производственное предприятие «Объединение Азот» (Луганская обл.) производит пластмассы в первичных формах и тару из пластмасс. Единственное структурное подразделение предприятия – производство полиэтилена высокого давления, которое законсервировано с 1996 года.

Кредиторская задолженность объединения на 31 июля 2007 года составила 375 тыс. грн., дебиторская - 76 тыс. грн.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе части СГПП «Объединение Азот». В то же время в составе СГПП «Объединение Азот» были оставлены законсервированные мощности по производству полиэтилена. Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% (дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn).