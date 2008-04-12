Блок талантливого ”клона” Омельченко может поддержать экс-мэра Киева

В Киеве создан избирательный блок однофамильца экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней межпартийной конференции Киевской городской организации Партии малого и среднего бизнеса и столичной организации партии «Народная власть» создан избирательный блок имени ОМЕЛЬЧЕНКО Александра Александровича для участия в перевыборах в столице, назначенных на 25 мая этого года.

Как сообщил руководитель избирательного штаба блока Александр БОЯРИНЦЕВ, сегодня также утвержден список кандидатов в депутаты Киевсовета от блока, в который вошли 13 человек, и возглавляет этот список А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

А.БОЯРИНЦЕВ отметил, что их кандидат в мэры А.ОМЕЛЬЧЕНКО 1977 года рождения и не является родственником экс-мэра столицы.

«Он очень молод, ему 31 год, но он уже успел побывать руководителем некоторых предприятий, смог проявить себя как талантливый руководитель», - сказал руководитель избирательного штаба.

Сам кандидат не присутствовал на сегодняшней межпартийной конференции. Однако А.БОЯРИНЦЕВ предъявил журналистам нотариально заверенное согласие А.ОМЕЛЬЧЕНКО на использование его фамилии в названии блока.

Руководитель штаба также не исключил, что блок поддержит на выборах Киевского городского председателя бывшего столичного городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Мы не собираемся эксплуатировать этот бренд, потому что наш А.ОМЕЛЬЧЕНКО - тоже выдающаяся личность», - сказал А.БОЯРИНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, бывший Киевский городской председатель А.ОМЕЛЬЧЕНКО также будет принимать участие в выборах мэра столицы. 10 апреля был создан избирательный блок “Блок Александра Омельченко”.

Сам экс-мэр заявлял, что обжалует создание Партией малого и среднего бизнеса и партией “Народная власть” “Блока Омельченко”.