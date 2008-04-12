Ющенко посмертно наградил погибшего в Косово миротворца
Указ размещен на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденами «За мужество» офицеров Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, в частности старшего лейтенанта Игоря Киналя (посмертно).
Соответствующий Указ размещен на сайте главы государства.
Кроме И.КИНАЛЯ, орденом «За мужество» III степени награжден капитан Вячеслав ЕВСТАФЬЕВ и старший лейтенант милиции Александр МАРИНИЧ.
Также Президент Украины подписал Указ о награждении орденом «За мужество» III степени лесничего Оползневского лесничества Автономной Республики Крым Владимира ТАРЕЕВА (посмертно) за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время тушения пожара в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике АРК.
Еще одним Указом глава государства наградил орденом «За мужество» III степени менеджера отделения Черкасского главного регионального управления акционерного коммерческого банка «Приватбанк» Ярослава НАДТОЧИЯ и водителя акционерного общества «Черкасыавтотранс» Николая ФИЛИПОВА.