Ющенко посмертно наградил погибшего в Косово миротворца

Указ размещен на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденами «За мужество» офицеров Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, в частности старшего лейтенанта Игоря Киналя (посмертно). Соответствующий Указ размещен на сайте главы государства. Кроме И.КИНАЛЯ, орденом «За мужество» III степени награжден капитан Вячеслав ЕВСТАФЬЕВ и старший лейтенант милиции Александр МАРИНИЧ. Также Президент Украины подписал Указ о награждении орденом «За мужество» III степени лесничего Оползневского лесничества Автономной Республики Крым Владимира ТАРЕЕВА (посмертно) за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время тушения пожара в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике АРК. Еще одним Указом глава государства наградил орденом «За мужество» III степени менеджера отделения Черкасского главного регионального управления акционерного коммерческого банка «Приватбанк» Ярослава НАДТОЧИЯ и водителя акционерного общества «Черкасыавтотранс» Николая ФИЛИПОВА.

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