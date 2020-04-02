В НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии - Столтенберг

Речь идет о проведении учений в Черном море, о противодействии гибридным формам ведения войны и об усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что руководители внешнеполитических ведомств стран-членов согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

Об этом он сказал во время видеоконференции для журналистов в штаб-квартире НАТО после заседания в формате защищенной телеконференции министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что также речь идет о совместной работе в противодействии гибридным формам ведения войны и об усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с той целью, чтобы сделать воздушное пространство безопасным для всех.

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Столтенберг уточнил, что согласованный пакет поддержки предусматривает военные учения и доступ к большему количеству образовательных программ Альянса.

По его словам, обмен радиолокационными данными должен способствовать улучшению понимания деятельности в воздушном пространстве в регионе.

"Это еще один шаг, еще один элемент очень прочного и долгосрочного партнерства между НАТО и Украиной", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки заявили о настроенности относительно будущего вступления Украины и Грузии в НАТО.