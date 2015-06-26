Армия РФ во время учений отработала захват Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии - эксперт

Об этом заявил эксперт Центра европейского политического анализа Эдвард Лукас, передает NewsRU.com.

Специалист, известный в том числе как автор книги "Новая холодная война: Как Кремль угрожает России и Западу", утверждает в докладе "Надвигающийся шторм", что российские войска отрабатывали задачи по контролю над конкретными регионами: принадлежащими Финляндии Аландскими островами, шведским островом Готланд, датским Борнхольмом, а также севером Норвегии.

По данным Лукаса, всего в учениях участвовали около 33 тысяч военнослужащих. Столь масштабная внезапная проверка вызвала беспокойство в руководстве НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал маневры угрозой мировой стабильности и посетовал, что они проводятся "без предварительного предупреждения".

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Лукас указывает, что реализация такого сценария способна за считанные часы разрушить реноме НАТО как самого успешного военного союза в истории, а также ниспровергнуть США с постамента гаранта стабильности в Европе.

Датское англоязычное издание Local со ссылкой на доклад эксперта сообщает, что в июне 2014 года российские самолеты изобразили атаку на Борнхольм в момент, когда там проходил ежегодный политический фестиваль Folkemødet. Кроме того, 20 марта российский посол в Дании Михаил Ванин крайне резко прокомментировал возможное присоединение Копенгагена к системе противоракетной обороны НАТО. Он заявил, что это будет воспринято Москвой как угроза, а "датские военные корабли станут мишенью для российских ядерных ракет".