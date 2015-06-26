Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу перенесено на 3 июля
Подготовительное заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, которого Печерский райсуд столицы приговорил к пожизненному лишению свободы, перенесено на 3 июля из-за болезни адвоката Григория Демиденко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева.
Как сообщил председательствующий по делу судья Степан Гладий, сегодня в 10.05 суд получил сообщение от адвоката о том, что он еще продолжает лечение, а также не знает, когда выйдет с больничного.
В связи с этим суд назначил следующее заседание на 12.00 пятницы, 3 июля.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.
Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.