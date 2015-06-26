Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу перенесено на 3 июля

11:46, 26 июня 2015
Политика
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Подготовительное заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, которого Печерский райсуд столицы приговорил к пожизненному лишению свободы, перенесено на 3 июля из-за болезни адвоката Григория Демиденко.

Суд назначил следующее заседание на 12.00 пятницы, 3 июля / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева.

Как сообщил председательствующий по делу судья Степан Гладий, сегодня в 10.05 суд получил сообщение от адвоката о том, что он еще продолжает лечение, а также не знает, когда выйдет с больничного.

В связи с этим суд назначил следующее заседание на 12.00 пятницы, 3 июля.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

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