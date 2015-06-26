Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу перенесено на 3 июля

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева.

Как сообщил председательствующий по делу судья Степан Гладий, сегодня в 10.05 суд получил сообщение от адвоката о том, что он еще продолжает лечение, а также не знает, когда выйдет с больничного.

В связи с этим суд назначил следующее заседание на 12.00 пятницы, 3 июля.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.