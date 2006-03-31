Ехануров займется архитектурой

Первый номер в списке блока “Наша Украина”, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что подписание меморандума о создании парламентской коалиции возможно в первый день работы Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, на этой неделе Ю.ЕХАНУРОВ завершил первый круг консультаций с политическими силами, преодолевшими трехпроцентный барьер относительно создания парламентской коалиции в ВР 5-го созыва.

“Я доволен встречами со всеми представителями политических сил - победителями парламентской кампании. Стороны переговорного процесса выразили свое виденье будущего страны, формата и принципов формирования коалиции. Очевидно, что все они думают об Украине”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопросы, какие дальнейшие шаги планирует делать блок “Наша Украина” для создания коалиции, Ю.ЕХАНУРОВ отметил: “Через неделю состоится заседание совета партии. Поговорим об избирательной кампании, подведем итоги, дадим оценку общественно-политической ситуации, сложившейся в постизбирательный период. Обсудим основные принципы и возможный формат будущей коалиции. Необходимо подготовить проект политического меморандума, где будут прописаны принципы формирования политического объединения. Только потом, после согласования со всеми участниками переговорного процесса, можно будет говорить о подписании соглашения. Я думаю, что подписание возможно в первый день работы нового парламента», - сказал он.

«Понятно, что есть необходимость в проведении очередного круга переговоров, в ходе которых наша политическая сила будет пытаться вывести формулу архитектуры новой украинской политики. Хочу отметить, что блок “Наша Украина” против создания будущей коалиции на принципах закрытого акционерного общества. Мы должны определить правила для всех, а не только для коалиции победителей. Украинские политики, в конце концов, должны вернуться с войны», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.