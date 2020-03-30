В Украине криминализировали ответственность за вывоз в большом объеме товаров противоэпидемического назначения

Уголовный кодекс дополнен новой статьей 201-2.

Верховная Рада криминализировала ответственность за вывоз в значительном размере через границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, на внеочередном заседании 274 народных депутата проголосовали за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" (№ 3271).

Принятым законом Уголовный кодекс дополнен новой ст. 201-2, предусматривающей уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

За вывоз (пересылка) в значительном размере через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается, предусматривается штраф от 8 до 12 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

Если речь идет о повторном нарушении или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее судимым за предусмотренное этой статьей преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере, это наказываются штрафом в размере от 20 до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

В примечаниях к закону сказано, что для целей настоящей статьи экспорт товаров противоэпидемического назначения, подлежащих лицензированию, применяется в смысле закона "О внешнеэкономической деятельности".

Ограничения по вывозу (пересылке) гражданами за пределы таможенной территории Украины товаров противоэпидемического назначения устанавливаются в соответствии с ч. 1 ст. 373 Таможенного кодекса.

Также в примечаниях к закону сказано, что значительным размером определяется размер, который в 200 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а большим размером определяется размер, который в 800 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Перечни товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию и вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается, определяет Кабинет министров.