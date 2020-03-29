Нардеп Лукашев переболел коронавирусом и выписался из больницы –СМИ

Парламентарий перенес болезнь в легкой форме.

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев, который заболел инфекцией COVID-19 около недели назад, сейчас уже выписался из больницы.

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Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

По словам собеседников журналистов, Лукашева выписали накануне. Он переболел в легкой форме.

22 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у Лукашева обнаружен коронавирус.

Александр Лукашев занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

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