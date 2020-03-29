Нардеп Лукашев переболел коронавирусом и выписался из больницы –СМИ
15:19, 29 марта 2020Политика
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Парламентарий перенес болезнь в легкой форме.
Александр Лукашев выздоровел / УНИАН
Народный депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев, который заболел инфекцией COVID-19 около недели назад, сейчас уже выписался из больницы.
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Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».
По словам собеседников журналистов, Лукашева выписали накануне. Он переболел в легкой форме.
22 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у Лукашева обнаружен коронавирус.
Александр Лукашев занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
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