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Нардеп Лукашев переболел коронавирусом и выписался из больницы –СМИ

15:19, 29 марта 2020
Политика
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Александр Лукашев выздоровел / УНИАН

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Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

По словам собеседников журналистов, Лукашева выписали накануне. Он переболел в легкой форме.

22 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у Лукашева обнаружен коронавирус.

Александр Лукашев занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

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