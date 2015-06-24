Сегодня Совет коалиции не принял окончательное решение относительно увольнения министра экологии - Луценко

Об этом заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, комментируя заявление народного депутата от Радикальной партии, сообщает пресс-служба фракции.

«На сегодняшнем заседании Совета коалиции окончательного решения об отставке министра экологии не было принято», - заявил Луценко и уточнил, что этот вопрос еще раз будет рассматриваться на следующем заседании.

«Если рассматривать ситуацию с министром Шевченко с моральной точки зрения – министр должен уйти в отставку по собственному желанию. Если смотреть на это с позиции борьбы с коррупцией – то этот факт должен быть исследован соответствующими органами», - отметил председатель фракции БПП.

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Луценко также отметил, что фракция «Блок Петра Порошенко» поддержит отставку нынешнего министра экологии после соответствующего представления Кабинета министров.

«Правительство должно сделать представление не только об отставке Игоря Шевченко, но и сделать представление на назначение следующей кандидатуры на должность министра экологии и природных ресурсов Украины. Лишь в этом случае фракция будет голосовать за данный вопрос», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

На заседании правительства отмечалось, что в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом частным самолетом в личных делах до г. Дрездена и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) с г. Ниццы также частным самолетом.