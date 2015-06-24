Сегодня Совет коалиции не принял окончательное решение относительно увольнения министра экологии - Луценко
Информация о том, что якобы Совет коалиции поддержал представление Кабмина об отставке министра экологии Игоря Шевченко, не соответствует действительности.
Об этом заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, комментируя заявление народного депутата от Радикальной партии, сообщает пресс-служба фракции.
«На сегодняшнем заседании Совета коалиции окончательного решения об отставке министра экологии не было принято», - заявил Луценко и уточнил, что этот вопрос еще раз будет рассматриваться на следующем заседании.
«Если рассматривать ситуацию с министром Шевченко с моральной точки зрения – министр должен уйти в отставку по собственному желанию. Если смотреть на это с позиции борьбы с коррупцией – то этот факт должен быть исследован соответствующими органами», - отметил председатель фракции БПП.
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Луценко также отметил, что фракция «Блок Петра Порошенко» поддержит отставку нынешнего министра экологии после соответствующего представления Кабинета министров.
«Правительство должно сделать представление не только об отставке Игоря Шевченко, но и сделать представление на назначение следующей кандидатуры на должность министра экологии и природных ресурсов Украины. Лишь в этом случае фракция будет голосовать за данный вопрос», - подчеркнул Луценко.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.
На заседании правительства отмечалось, что в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом частным самолетом в личных делах до г. Дрездена и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) с г. Ниццы также частным самолетом.