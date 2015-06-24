Задержанный боевик из России на допросе раскаялся и обратился к Путину (видео)

Житель Анапы, Иван Горбунов, 1994 года рождения, в 2013-2014 годах проходил в Абхазии (РФ) срочную службу разведчиком-снайпером 7-й военной базы миротворческих сил, передает Пресс-центр СБ Украины

Во время допроса террорист сообщил, что в сентябре 2014 года он при посредничестве однополчан завербовался в 1-й «Славянской» бригаде террористического формирования «ДНР» с заработной платой 360 долларов США в месяц.

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По словам боевика, в декабре 2014 года в его группировку приехали шесть россиян и немец на автомобилях одной из международных миссий, которые привезли боевикам «гуманитарную помощь» – разгрузки, военную обувь и форму.

Также боевик раскаялся в содеянном, извинился перед гражданами Украины и обратился к Путину с призывом прекратить эту бессмысленную войну.