СБУ задержала россиянина, который воевал на стороне террористов "ДНР" (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержан житель Анапы, 1994 года рождения, в 2013-2014 годах проходил в Абхазии (РФ) срочную службу разведчиком-снайпером 7-й военной базы миротворческих сил.

Во время допроса террорист сообщил, что в сентябре 2014 года он при посредничестве однополчан завербовался в 1-ю «Славянскую» бригаду террористического формирования «ДНР» с заработной платой 360 долларов США в месяц, отметили в СБУ.

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По словам боевика, в декабре 2014 года в его группировку приехали шестеро россиян и немец на автомобилях одной из международных миссий, которые привезли боевикам «гуманитарную помощь» – разгрузки, военную обувь и форму.

«Также задержан боевик-россиянин раскаялся в содеянном, извинился перед гражданами Украины и обратился к Путину с призывом прекратить эту бессмысленную войну», - сообщили в пресс-центре.