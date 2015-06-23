Заместитель главы АП: Януковичу стоит доказывать свою невиновность в суде

Об этом говорится в сообщении Администрации президента на странице Twitter.

«Если Янукович считает, что он невиновен, он может вернуться в Украину и доказать это в суде», - отмечается в сообщении.

Дмитро Шимків на @BBCWorld: Якщо Янукович вважає, що він невинний, він може повернутися до України і довести це в суді — APU (@APUkraine) 23 Червень 2015

Кроме этого Шимкив отметил, что «упреки Януковича так же возмутительны, как и его ремарки относительно "поддержки страусов"».

Дмитро Шимків на @BBCWorld: Закиди Януковича так само обурливі як і його ремарки щодо "підтримки страусів" — APU (@APUkraine) 23 Червень 2015

По мнению заместителя главы АП, Янукович не пытался остановить силовиков от нападения на демонстрантов.

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«Янукович никогда не останавливал силовиков от нападений на мирных демонстрантов», - говорится в сообщении.

Дмитро Шимків на @BBCWorld: Янукович ніколи не зупиняв силовиків від нападів на мирних демонстрантів під час #Євромайдан — APU (@APUkraine) 23 Червень 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Янукович в интервью BBC рассказал о своей ответственность за расстрелы на Майдане, оказании поддержки страусам в Межигорье и ситуации с Крымом и Донбассом.