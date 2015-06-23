Заместитель главы АП: Януковичу стоит доказывать свою невиновность в суде

23:35, 23 июня 2015
Политика
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Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив предлагает Януковичу вернуться в Украину и доказать свою невиновность в суде.

twitter.com/ggatehouse

Об этом говорится в сообщении Администрации президента на странице Twitter.

«Если Янукович считает, что он невиновен, он может вернуться в Украину и доказать это в суде», - отмечается в сообщении.

Кроме этого Шимкив отметил, что «упреки Януковича так же возмутительны, как и его ремарки относительно "поддержки страусов"».

По мнению заместителя главы АП, Янукович не пытался остановить силовиков от нападения на демонстрантов.

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«Янукович никогда не останавливал силовиков от нападений на мирных демонстрантов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, Янукович в интервью BBC рассказал о своей ответственность за расстрелы на Майдане, оказании поддержки страусам в Межигорье и ситуации с Крымом и Донбассом.

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