Тимошенко потеряла последнего коммуниста в правительстве

Кабинет Министров Украины освободил Ольгу ГИНЗБУРГ от должности председателя Государственного комитета архивов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

По его словам, О.ГИНЗБУРГ освобождена от должности в связи с тем, что эта должность, согласно коалиционному соглашению, отнесена к квоте фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом Министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях, среди которых, в частности, и О.ГИНЗБУРГ.

В ответ на это премьер заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.

"Я думаю, что с конструктивной критикой мы будем считаться, а то, что касается кадровой политики, то я, как премьер-министр, отвечаю за результат и поэтому подбираю команду, способную этот результат дать. Я думаю, что “охоту на ведьм” устраивать в стране некстати. Надо смотреть, как человек работает, какой вклад она сегодня вносит в построение государства. Думаю, что все такие письма в ближайшее время просто прекратятся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

7 апреля председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал Ю.ТИМОШЕНКО выполнить коалиционное соглашение и назначить на должность председателя Государственного комитета архивов представителя НУ-НС.

Член КПУ О.ГИНЗБУРГ была назначена председателем Государственного комитета архивов Украины 7 сентября 2006 года.