Тимошенко потеряла последнего коммуниста в правительстве
НУ-НС отвоевала свою квоту
|Петр КРУПКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.
По его словам, О.ГИНЗБУРГ освобождена от должности в связи с тем, что эта должность, согласно коалиционному соглашению, отнесена к квоте фракции НУ-НС.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом Министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях, среди которых, в частности, и О.ГИНЗБУРГ.
В ответ на это премьер заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.
"Я думаю, что с конструктивной критикой мы будем считаться, а то, что касается кадровой политики, то я, как премьер-министр, отвечаю за результат и поэтому подбираю команду, способную этот результат дать. Я думаю, что “охоту на ведьм” устраивать в стране некстати. Надо смотреть, как человек работает, какой вклад она сегодня вносит в построение государства. Думаю, что все такие письма в ближайшее время просто прекратятся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
7 апреля председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал Ю.ТИМОШЕНКО выполнить коалиционное соглашение и назначить на должность председателя Государственного комитета архивов представителя НУ-НС.
Член КПУ О.ГИНЗБУРГ была назначена председателем Государственного комитета архивов Украины 7 сентября 2006 года.