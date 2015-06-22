МИД составит список россиян, причастных к нарушениям прав украинцев - Кулеба

С такой инициативой выступило МИД Украины, сообщил в интервью "5 каналу" посол по особым поручениям ведомства Дмитрий Кулеба.

Целью такой инициативы является наказание обидчиков за незаконное содержание политических заключенных - таких, как Надежда Савченко и Олег Сенцов. Сроков, когда составят список в МИД не называют.

"Составить список официальных лиц РФ, причастных к нарушениям прав наших граждан для того, чтобы против них применялись индивидуальные санкции, а также в публичном измерении имена этих людей стали известны всем - от следователя и какого-то охранника до политического руководства, которое стоит за теми издевательствами, которые наносятся нашим гражданам. Как вчера сказал один из заключенных, который вырвался наконец из РФ – они очень боятся публичности, русские хотят все держать в тишине и под ковром. Мы им это сделать не дадим", - отметил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН ранее, посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и НАТО будут противодействовать российской пропаганде совместно, соответствующий проект планируется подписать с Альянсом в ближайшее время.