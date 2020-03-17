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Шмыгаль предложил кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра экономики - источник

01:42, 17 марта 2020
Политика
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Игорь Петрашко / Фото: dsnews.ua

Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа".

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По словам собеседника агентства, на заседании фракции "Слуги народа" присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Обсуждался, в частности, вопрос о том, что Шмыгаль внесет в ВР кандидатуру Петрашко на должность министра экономики.

Петрашко является топ-менеджером, представителем аграрного бизнеса.

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