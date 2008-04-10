Фракция Партии регионов в знак протеста покинула сессионный зал
18:27, 10 апреля 2008Политика
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Коалиция не сдержала обещания
|Александр ЕФРЕМОВ
Как сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ, это было сделано в знак протеста против несдержания коалицией обещания поддержать проект постановления о деятельности парламентской оппозиции.
В то же время он добавил, что завтра фракция ПР не планирует блокировать трибуну.
Как сообщал УНИАН, сегодня не были поддержаны два постановления - о деятельности парламентской оппозиции и о проведении часа вопросов к правительству.
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