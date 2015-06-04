Парламент утвердил план реализации реформ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, целью постановления является обеспечение реализации реформ, направленных на приведение законодательства в соответствие с Конституцией Украины и на развитие ее положений.

В основу положены основные векторы реформ в Украине, определенные в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, Стратегии устойчивого развития «Украина - 2020», внеочередном послании президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины» от 27 ноября 2014 года, Программе деятельности Кабинета министров и коалиционном соглашении как его неотъемлемой составляющей.

Одновременно были учтены и другие документы, в частности те, которые были приняты в рамках взятых Украиной обязательств перед Советом Европы, международными финансовыми организациями - МВФ и Всемирным банком.

Постановлением предусмотрено рекомендовать субъектам права законодательной инициативы осуществлять разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады определенных Планом законодательного обеспечения реформ в Украине законопроектов с учетом установленных в нем сроков.

Комитеты ВР должны обеспечить своевременность обработки и предоставления народным депутатам предусмотренных постановлением законопроектов, сопроводительных документов, аналитических и справочных материалов к ним, а также полноту и основательность выводов относительно этих законопроектов.

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Контроль за выполнением плана возлагается на председателя Верховной Рады.

План содержит семь блоков: конституционная реформа и верховенство права, реформа системы нацбезопасности и обороны, международные обязательства Украины, стабилизация макроэкономической ситуации и реформирование экономики, социальная сфера, охрана окружающей среды и природопользования, национальный диалог и гуманитарная политика.

Относительно конституционной реформы и верховенства права предусмотрено, что срок подготовки/принятия вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей) - III-IV квартал 2015-2016 года; о всеукраинском референдуме (новая редакция) IV квартал 2015-2016 года; о выборах народных депутатов (новая редакция), о политических партиях в Украине (новая редакция), о внесении изменений в Закон «О выборах президента Украины» (относительно унификации регулирования избирательных процедур) и Избирательный кодекс - IV квартал 2017 года; о мирных собраниях - II квартал 2016 года; о местных референдумах - IV квартал 2015-2016 года.

Относительно нацбезопасности и обороны предусмотрено внесение изменений в Закон «Об принципах внутренней и внешней политики Украины» (новая редакция) и изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» - II квартал 2015-2016 года.

Как заявил председатель ВР Владимир Гройсман, необходимо принять 182 новых закона и более 200 изменений в различные нормативные документы. В то же время выделено несколько десятков приоритетных вопросов.