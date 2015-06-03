Процедура снятия неприкосновенности с Клюева была законной - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале парламента после голосования за предоставление соответствующего согласия парламента.

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"Хочу сказать одну вещь всем скептикам, которые пытались вчера запустить эти вопросы по антизаконному пути и дискредитировать украинский парламент. Вчера я сказал некоторым коллегам о том, что не дам возможности в этом вопросе дискредитировать украинский парламент и дискредитировать главу украинского парламента. И сегодня вашим голосованием было доказано, что абсолютно вся процедура законна, выдержана, и каждый депутат свободным образом определился по этому вопросу", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, ВР дала согласие на привлечение народного депутата Сергея Клюева к уголовной ответственности.