У Грача украли 20 процентов

Лидер крымских коммунистов Леонид Грач считает, что у Крымской организации Компартии похитили на выборах более 20% голосов.

В интервью газете «Комментарии» (№ 12, 2006 р.) он заявил, что итоги голосования свидетельствуют: результаты выборов в Верховный Совет АР Крым, городские и районные советы полностью искажают волевыявление народа. Уровень сельских советов не интересовал организаторов фальсификаций, поэтому по результатам голосования в сельские советы нужно судить об истинных настроениях избирателей.

По словам Грача, показателен следующий пример. В Черноморском районе из 10 сельских голов избрано шесть коммунистов, а из 102 мест в сельских советах коммунисты получили 70 мандатов. В том же районе, согласно официальным данным, список крымской организации Компартии в ВР АРК поддержало лишь 9,1% избирателей.

«Это очевидная фальсификация, раскрывающая механизм преступления и указывающая на истинные цели его организаторов», - заявил Грач.