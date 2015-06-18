Нового главу СБУ парламент планирует избрать через две недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“На сегодняшний день мы не знаем, кто будет следующим руководителем спецслужбы. Вчера на встрече с руководителями коалиции президент сказал, что в обязательном порядке по новой кандидатуре он проведет консультации с каждой политической силой перед тем, как выносить ее в зал (парламента - УНИАН)”, - сообщил Кононенко.

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По его словам, это будет “не сегодня, не завтра. Для этого нужно время”.

Кононенко считает, что на следующей календарной неделе, которая является непленарной, состоятся консультации, а само рассмотрение вопроса о назначении нового председателя СБУ, по его мнению, состоится на следующей пленарной неделе.