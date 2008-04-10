Ющенко заглянул в глаза мумии (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе официального визита в Египет посетил район Гиза, где расположены египетские пирамиды.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства и члены официальной делегации Украины осмотрели пирамиды и археологические достопримечательности на территории музейного комплекса.

Украина и Египет намерены рассмотреть вопрос об организации в Украине выставки экспонатов Египетского национального музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в Каире во время официального визита в Египет.

Он отметил, что "на уровне министров культуры Украины и Египта будет разработан вопрос об организации в Украине выставки Каирского музея археологии" (Египетский национальный музей).

По мнению главы Украинского государства, эта экспозиция будет "чрезвычайна интересной", поскольку "украинская нация всегда этим вопросом интересуется, потому что это отзвук одной из ведущих цивилизаций человечества, и всегда хочется к ней прикоснуться".

Фото Николая Лазаренко / УНИАН