Сорос: европейские лидеры относятся к Украине как к еще одной Греции

Европейские лидеры относятся к Украине как к еще одной Греции, и это неправильно.

Так считает известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос, о чем он написал в своей статье в издании Project Syndicate, передает Украинская правда.

"Они (европейские лидеры. – Ред.) относятся к Украине как к еще одной Греции: страны с финансовыми проблемами – да еще и такой, которая даже не является членом ЕС", - пишет он.

По его мнению, это ошибка, поскольку Украина, несмотря на все проходит "революционную трансформацию", и нынешнее правительство, возможно, "наиболее способное внедрить радикальные изменения".

Читайте такжеСорос предрек Третью мировую в случае военного союза Китая и России

"Конечно, между "старой Украиной" и Грецией есть много сходства: обе страдают от коррумпированной бюрократии и олигархов, которые доминируют в экономике", - отмечает Сорос.

Однако, по словам Сороса, новая Украина является другой, и "удерживая ее на коротком финансовом поводке, Европа ставит под угрозу прогресс страны".

По его словам, Европе следует сочетать санкции с максимальной поддержкой Украины. Потому что одни только санкции позволяют Путину делать из России жертву в глазах ее собственных граждан.

По мнению миллиардера, успешная Украина была бы наилучшим противодействием российской пропаганде.

Читайте такжеLes Echos: Украина будет будущим Европы… или ее трагедией

К тому же, как отмечает Сорос, лидерам ЕС неплохо было бы понять, что расходы на Украину являются расходами на оборону всего ЕС.

"Если Украина падет, Европе придется самой себя защищать", - пишет Сорос, добавляя, что это потребует значительно большего количества финансовых и человеческих ресурсов.