На следующем обмене Украина хочет вернуть домой около 200 пленных - секретарь СНБО

Он также прокомментировал освобождение из плена украинцев, которые предположительно сотрудничали с боевиками и издевались над удерживаемых украинцами.

В рамках следующего обмена удерживаемыми Украина планирует вернуть домой почти 200 человек.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Украинское радио».

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«Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек», — отметил Данилов.

Он также прокомментировал освобождение из плена украинцев, которые предположительно сотрудничали с боевиками и издевались над удерживаемых украинцами.

«Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается ... Люди, которые пытали и убивали, они не имеют права на амнистию. Мы не можем убийц амнистировать. Нам это никто никогда не простит», — сказал Данилов.

Ранее журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена боевиков на Донбассе во время обмена 29 декабря 2019 года, заявил, что другие освобожденные, Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались над украинскими заключенными в плену боевиков.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более двух лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских..

В рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Украинская власть в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.