Украинцы снова выбрали бы Порошенко президентом, Тимошенко - на втором месте - опрос

Об этом свидетельствуют данные июньского опроса социологической группы "Рейтинг", передает ТСН.

При этом лидирует Блок Петра Порошенко "Солидарность", его поддержали бы 16% опрошенных из тех, кто намерен голосовать. За объединение "Самопомич", "Оппозиционный блок" и "Батькивщину" проголосовали бы около 10% респондентов. Около 6% поддерживают Радикальную партию и "Гражданскую позицию", около 5% – Правый Сектор, около 4% – "Свободу", около 3% – "Народный Фронт" и КПУ. Почти 7% отдали бы свой голос за другие партии.

Стоит отметить, что на Западе страны лидером электоральных симпатий является "Самопомич", в Центре - БПП "Солидарность", на Юге и Востоке страны - Оппозиционный блок. Кроме того, на Юге страны почти 50% опрошенных либо не собираются голосовать или не определились с выбором, на Востоке таких 60%.

Кроме того, мужчины больше поддерживают "Свободу", Правый Сектор и "Народный Фронт". Женщины больше симпатизируют Радикальной партии, КПУ, "Самопомочи", БПП "Солидарность". Наибольшая доля женщин в электорате "Батькивщины".

Сообщается, что избиратели с меньшими доходами более благосклонны к КПУ, "Батькивщине", Радикальной Партии и Оппозиционному Блоку. Избиратели со средними доходами выбирают "Народный Фронт", "Гражданскую позицию" и БПП "Солидарность". Зато "Самопомич", "Свободу", Правый Сектор поддерживают люди с более высокими доходами.

Респонденты с высшим и средним специальным образованием составляют основную долю симпатиков "Самопомочи", Правого Сектора и "Народного Фронта".

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Если бы выборы президента проходили в следующее воскресенье, то четверть респондентов, которые намерены голосовать, отдали бы свой голос за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко, 7% – Андрея Садового. За Анатолия Гриценко и Юрия Бойко проголосовали бы 6%, за Олега Ляшко – 5%, Дмитрия Яроша – 4%. Примерно по 2% проголосовали бы за Олега Тягнибока, Сергея Тигипко и Арсения Яценюка. За других кандидатов проголосовал бы каждый десятый, а каждый пятый – не определился.

Данные группы "Рейтинг"

В региональном распределении Порошенко остается лидером симпатий во всех регионах страны, второй на Западе и в Центре идет лидер "Батькивщины" Тимошенко, а на Юге и Востоке – кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Чем дальше от Запада, где лидерство Порошенко является ощутимым, тем меньше разница между первым и вторым местом президентского рейтинга.

Опрос провели с 3 по 13 июня среди населения старше 18 лет. Опросили 2 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.