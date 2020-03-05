Канада выступает за более тесные евроатлантические связи и интеграцию Украины - Шампань

В рамках программы "Объединитель" (UNIFIER) канадские инструкторы подготовили более 16 тысяч украинских военных.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подчеркивает, что его страна будет выступать за более тесные евроатлантические связи и интеграцию Украины в западные структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шампань сказал на церемонии официального завершения летней учебной программы для высшего военного руководства "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе.

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Глава МИД Канады подчеркнул: "Мы всегда будем выступать больше в поддержку лучших евроатлантических отношений и интеграции".

"Я считаю, что Канада является особой страной в мире, когда мы думаем о трансатлантических отношениях. У вас есть друг по ту сторону Атлантики", - заявил Шампань и добавил, что Канада поддерживает Украину "словами и делами".

"И благодаря нашему Генеральному штабу и, разумеется, посольству, мы не только говорим, мы воплощаем то, и что мы верим. Мы верим в лидерство, мы верим в целостность, мы верим в лучшую государственную службу, которую вы можете сделать", - сказал Шампань.

По его словам, начало программы стратегического лидерства в рамках военного взаимодействия с Украиной с 2017 года является важным элементом поддержки украинцев.

Шампань добавил, что с 1993 года в рамках программы сотрудничества было подготовлено 2 тысячи 600 украинцев.

Кроме того, сообщил министр, продолжится финансирование программы стратегического лидерства на следующие два года.

По словам Шампаня, в рамках программы "Объединитель" (UNIFIER) канадские инструкторы подготовили более 16 тысяч украинских военных.