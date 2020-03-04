"Этого мало": Зеленский раскритиковал правительство Гончарука

При этом Зеленский считает действующий состав Кабмина первым, где нет топ-коррупции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не стыдно за правительство, поскольку оно сделало больше, чем все прошлые правительства. Но вместе с тем отметил, что "это скорее минус".

Об этом он рассказал во время выступления на внеочередном заседании Совета 4 марта.

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При этом Зеленский считает действующий состав Кабмина первым, где нет топ-коррупции.

"Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Надо работать, надо делать. Мы должны признавать ошибки, ибо в день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде проходит внеочередная сессия парламента, во время которой планируется сменить правительство Гончарука.