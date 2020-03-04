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Зеленский сформировал делегацию Украины для участия в работе комиссии ООН по наркотическим средствам

13:29, 04 марта 2020
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом говорится в указе главы государства №62/2020 от 4 марта.

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В частности, 63-я сессия комиссии ООН по наркотическим средствам проходит 2-6 марта 2020 года в Вене (Республика Австрия).

Делегацию возглавил первый заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос. Он является председателем делегации.

Его заместителем в делегации стал замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили.

Также в делегацию вошли 8 человек.

Кроме того, глава государства утвердил директивы делегации Украины для участия в работе 63-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам.

Президент уполномочил делегацию участвовать в переговорах и принятии решений в работе комиссии.

При этом, Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины.

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