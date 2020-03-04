Зеленский сформировал делегацию Украины для участия в работе комиссии ООН по наркотическим средствам
Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию Украины для участия в работе сессии комиссии ООН по наркотическим средствам.
Об этом говорится в указе главы государства №62/2020 от 4 марта.
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В частности, 63-я сессия комиссии ООН по наркотическим средствам проходит 2-6 марта 2020 года в Вене (Республика Австрия).
Делегацию возглавил первый заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос. Он является председателем делегации.
Его заместителем в делегации стал замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили.
Также в делегацию вошли 8 человек.
Кроме того, глава государства утвердил директивы делегации Украины для участия в работе 63-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам.
Президент уполномочил делегацию участвовать в переговорах и принятии решений в работе комиссии.
При этом, Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины.