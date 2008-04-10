СП просит ВР не рассматривать ряд законопроектов, внесенных Ющенко

Секретариат Президента Украины обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать ряд экономических законопроектов, внесенных главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что речь идет о проекте Закона «О рыночном надзоре» и о проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно разрешения на размещение малой архитектурной формы)”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что за последние два дня «мы с вами исключительно по политическим мотивам завалили несколько ключевых законопроектов, которые касаются предпринимательства».

Как сообщал УНИАН, на текущей пленарной неделе народные депутаты не поддержали ни один из президентских законопроектов, в том числе те, которые касались развития предпринимательства.

А.ЯЦЕНЮК предложил в понедельник на Согласительном совете провести консультации относительно законопроектов, которые касаются дерегулирования предпринимательства и упрощения работы предпринимателей.