Гончарук написал заявление об отставке: депутат показал фото
09:23, 04 марта 2020Политика
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Заявление датировано третьим марта.
Алексей Гончарук / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке с должности.
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Фото документа выложил в свое Telegram-канале депутат Александр Качура.
Telegram - Правда Качури
Как известно, согласно законодательству, парламент не имеет права год после принятия программы правительства, то есть до сентября 2020 года, отправлять Кабинет министров в отставку. Но парламент может это сделать лишь в том случае, если премьер сам подает в отставку.
По сети гуляет информация, что новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития громад и территорий.
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