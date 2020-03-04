Гончарук написал заявление об отставке: депутат показал фото

Заявление датировано третьим марта.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке с должности.

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Фото документа выложил в свое Telegram-канале депутат Александр Качура.

Как известно, согласно законодательству, парламент не имеет права год после принятия программы правительства, то есть до сентября 2020 года, отправлять Кабинет министров в отставку. Но парламент может это сделать лишь в том случае, если премьер сам подает в отставку.

По сети гуляет информация, что новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития громад и территорий.