СМИ называют Дениса Шмигаля вероятным кандидатом на пост главы правительства: что о нем известно

Имя Дениса Шмигаля почти не фигурирует в громких новостных заголовках последних месяцев.

Несколько дней назад в сети появилась информация о почти неизбежной отставке премьера Алексея Гончарука. Изначально СМИ «сватали» на пост нового премьера ветерана украинской политики Сергея Тигипко, но такие слухи опровергнул глава парламентской фракции СН Давид Арахамия.

Читайте такжеВице-спикер ВР прокомментировал возможность отставки Гончарука

Тем временем в сети начали разгоняться новые слухи: поскольку голосов за нового премьера якобы не хватает, после отставки Гончарука исполняющим обязанности главы правительства может стать вице-премьер Денис Шмигаль, назначенный в правительство всего месяц назад.

Имя Дениса Шмигаля почти не фигурирует в громких новостных заголовках последних месяцев. УНИАН собрал в сети все, что известно о чиновнике.

Кто такой Денис Шмигаль

Биографию Дениса Шмигаля приводят на сайте правительства. Уроженец Львова, он закончил «Львовскую политехнику» в 1997 году. В 2003 году стал кандидатом экономических наук. Карьеру на госслужбе начал в 2009 году, до 2013 года работал во Львовской облгосадминистрации.

В 2014 году стал замначальника ГУ Миндоходов Львовской области. В 2015-2017 годах работал на различных топ-должностях в торгово-производственной компании «Львовхолод», в 2017-2019 занимал должности в «ДТЕК Західенерго».

С августа 2019 по апрель 2020 года – глава Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля был назначен на должность вице-премьер-министра Украины – Министра развития громад и территорий Украины.

Сам Шмигаль рассказывал журналистам, что работать в правительстве ему предложил президент Владимир Зеленский, а затем и премьер Алексей Гончарук. Когда Рада рассматривала вопрос о назначении Шмигаля, премьер отдельно отмечал успехи кандидата в работе на должности главы Ивано-Франковской ОГА.

В интервью СМИ Шмигаль называл приоритетами своей работы на год «завершение централизации, успешное начало реформы в строительной отрасли и начало большого строительства в стране».

Шмигаль в политике

В 2014 году Денис Шмигаль баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 121 избирательному округу во Львовской области. Попытка пробиться в парламент не принесла успеха, его поддержали всего 188 избирателей.

Годом позже он баллотировался в Львовский облсовет от партии «Народный контроль». Так же безуспешно.

Декларация Дениса Шмигаля

Согласно декларации Дениса Шмигаля за 2018 год, он владеет гаражом и земельным участком в 2200 квадратных метров во Львовской области. На его жену Катерину в то же время оформлен жилой дом на 215 квадратных метров, несколько земельных участков и нежилое здание площадью более 400 квадратных метров.

Супруга Шмигаля также владеет Land Rover 2016 года выпуска стоимостью почти 832 тысячи гривень.

В 2018 Денис Шмигаль заработал около 3,5 миллионов гривень на должностях в ДТЭК. Его жена задекларировала 200 тысяч дохода от отчуждения движимого имущества.

Супружеская пара держит 115 тысяч долларов наличными.