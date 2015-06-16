У Правительства три недели, чтобы спасти экономику Украины от коллапса - депутат

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил народный депутат, сопредседатель депутатской группы «Партия Возрождения» Виктор Бондарь.

«Надо немедленно менять налоговый кодекс, создавать инвестиционные условия, заканчивать реформу правоохранительных органов, реально приступить к реформе судебной ветви власти, чтобы бизнесмены со всего мира получили ответ, что эта страна надежная, стабильная и имеет реальную инвестиционную привлекательность», - заявил Виктор Бондарь.

По его словам, сегодня в стране происходит только политика проедания кредитов МВФ.

«Ради кредитов МВФ готовы пойти на все: потерять экономику, поднимать тарифы, уменьшать пенсии, только, чтобы получить очередную дозу этого наркотика – денег МВФ», - добавил Бондарь.

По его словам «Партия Возрождения» требует от правительства Арсения Яценюка немедленно представить реальный план действий на ближайшие полгода. «Иначе в Украине будет экономический коллапс», - уверен Виктор Бондарь.