"Ребята, до свидания": генерал СБУ рассказал о возможном "плане Б" Зеленского по Донбассу

По его словам, в сложившейся ситуации украинская сторона озабочена в первую очередь тем, чтобы остановить гибель людей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает изоляцию ОРДЛО.

Об этом рассказал бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, ссылаясь на источники, "близкие к Минской группы", передает «Обозреватель».

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Как рассказал Вовк, украинская сторона не верит в возможность провести осенью на Донбассе местные выборы.

Генерал СБУ напомнил скандальном заявлении бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине.

"Мы услышали Суркова. Он не ушел в отставку. В Москве никто не уходит в отставку, и бывших КГБистов не бывает. Он говорит, что Украина - не то государство, куда нужно возвращать Донбасс. Не будут они нам возвращать Донбасс украинский, они Украину вернут Донбассу - вот их цель", - пояснил он.

По его словам, в сложившейся ситуации украинская сторона озабочена в первую очередь тем, чтобы остановить гибель людей.

"У меня есть основания говорить, что у руководства государства есть запасной вариант, что делать. Может он не запасной, а основной. У нас на границе с Крымом гибнут люди? Давайте сделаем, чтобы и там не гибли. Ясно, что Донбасс не отдаст нам Россия. Давайте сделаем такую же админграницу, и пусть там живут пока что", - заявил Вовк.

"России достаточно выделить один выходной день, провести референдум, и она заберет эти территории. Но ей это не нужно - это усиление и расширение санкций. Ей нужно, чтобы в Украине был этот чиряк, эта зараза, которая ранит и колет. И влиять таким образом на Украину", - отметил он.

Генерал призвал украинцев "не жить иллюзиями, а реально оценивать ситуацию".

"Руководство государства и президент, исходя из того, что я слышу, а я системно отслеживаю его речи, уже видит, что надо переходить к варианту №2, который, по большому счету, является первым вариантом. Это граница, полная остановка огня и "ребята, до свидания", – рассказал Вовк.