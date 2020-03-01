Заявления от Гончарука об отставке пока не поступало - Разумков

В среду состоится внеочередное заседание Рады, где будет рассматриваться шесть вопросов.

На сегодня заявления от премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности не поступало.

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Об этом сказал в комментарии журналистам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос УНИАН, поступила в парламент заявление Гончарука и или в среду в связи с этим парламент будет рассматривать вопрос об отставке всего правительства в связи с этим заявлением или частично изменит состав правительства, Разумков ответил: «На сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало ».

При этом он добавил, что в связи с этим ему трудно отвечать на вопросы по поводу возможной отставки правительства или частичных изменений в составе Кабмина.

Разумков напомнил, что в среду состоится внеочередное заседание ВРУ, где будет рассматриваться уже определенных шесть вопросов повестки дня.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты на внеочередном заседании Верховной Совет 4 марта рассматривать кадровые изменения в составе правительства.