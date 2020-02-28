Зеленский ветировал отмену закона о Строевом уставе ВСУ

При этом текст предложений пока не появился на сайте Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о признании утратившим силу закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Согласно информации на сайте парламента, документ был возвращен в Верховную Раду с предложениями президента 27 февраля.

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При этом текст предложений пока не появился на сайте Рады.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о признании утратившим силу закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" (№2466).

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2020 года.

Согласно закону Кабинет министров до 1 марта 2020 года должен был привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Также правительство должно было обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.