В Украине появится новая стратегия нацбезопасности и военная стратегия - Офис президента

В новом государственном оборонном заказе будут вдвое увеличены закупки новых ракет.

Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин заявил, что в ближайшее время в Украине появится новая стратегия национальной безопасности и обороны и военная стратегия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Апаршин сказал во время выступления на публичной дискуссии «Годовщина внесении изменений в Конституцию: результаты и достижения органов государственной власти и общественных организаций на пути Украины в НАТО».

«Обретение членства в НАТО - в Украине этот вопрос вообще сегодня уже не обсуждается», - заявил он.

Апаршин добавил, что в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о «Стратегии национальной безопасности и обороны», где будет указано, что «конечная цель Украины - это полноправное членство Украины в НАТО».

«В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», - заявил он.

Также Апаршин сказал, что вместе с Генеральным штабом ВСУ обсуждаются пути скорейшего перехода на новую систему управления армией.

По его словам, в рамках реформирования сектора безопасности и обороны сегодня каждое мероприятие можно подтвердить практическими шагами, чтобы дать им оценку.

Кроме того, он сказал, что в принятый недавно государственный оборонный заказ будут внесены изменения.

«Вы читаете иногда такие публикации, ГОЗ нового президента Украины провален, ракетная программа там не предусмотрена. Это неправда. Абсолютная неправда. Вы увидите реальные цифры... Есть там и ракетная программа, там и украинский корвет, и средства радиоэлектронной борьбы, и там меры, направленные на то, чтобы Вооруженные силы Украины в ближайшие три-пять лет были оперативно совместимы с аналогичными вооруженными силами стран-членов НАТО», - заявил Апаршин.

Он уточнил, что в новом ГОЗ будут вдвое увеличены закупки новых ракет и отдельно рассматривается вариант возобновления программы «Корвет» с Турцией.