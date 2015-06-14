В СБУ подтвердили, что их главу вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Твиттере.

"Завтра Наливайченко в 11.00 вызывают на допрос в Генпрокуратуру", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook отметил, что Наливайченко получил отказ Администрации президента Украины относительно его запланированного на 16-17 июня визита в США.

"Наливайченко получил повестку от следователя Генпрокуратуры, которая таким образом (!) реагирует на заявление председателя СБУ во время последнего заседания Кабинета министров относительно причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтеналивной базы БРСМ», - написал Лубкивский.

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12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора.

"Мы сейчас прорабатываем материалы и показываем их генеральному прокурору. Это заместитель генпрокурора, который работал в октябре 2014 года и через оффшоры, и через другие аффилированные структуры был совладельцем этой незаконной нефтебазы”, - сказал Наливайченко.

Он не назвал фамилию этого бывшего чиновника. “А то опять назовем, а вы будете говорить, что снова сбежал”, - отметил председатель СБУ.