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Супрун проиллюстрировала пост о Дне презерватива фото Медведчука и Рабиновича

13:28, 13 февраля 2020
Политика
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Пост Супрун сопроводила снимками Медведчука и Рабиновича / facebook.com/ulanasuprun

Свой пост в Facebook она проиллюстрировала фотографией лидеров партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

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Супрун рассказала, что презерватив - это единственный способ предотвратить ИПП и беременность. Но только если его правильно использовать.

Также она разрушила ряд мифов о презервативах: о том, что они не имеют срока годности; об "эффективности" использования сразу двух кондомов; о том, что они часто рвутся (только если истек срок годности, повреждена целостность или форма презерватива или его неправильно используют); об их ненадобности во время анального либо орального секса.

Супрун подчеркнула, что  презервативы необходимо использовать всегда, поскольку их первая функция -  защита от инфекций, передающихся половым путем.

Также бывшая и.о. главы Минздрава объяснила, как выбирать презервативы.

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