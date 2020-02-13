Супрун проиллюстрировала пост о Дне презерватива фото Медведчука и Рабиновича

Во Всемирный день презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции.

Бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила, что сегодня - Международный день презерватива.

Свой пост в Facebook она проиллюстрировала фотографией лидеров партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

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Супрун рассказала, что презерватив - это единственный способ предотвратить ИПП и беременность. Но только если его правильно использовать.

Также она разрушила ряд мифов о презервативах: о том, что они не имеют срока годности; об "эффективности" использования сразу двух кондомов; о том, что они часто рвутся (только если истек срок годности, повреждена целостность или форма презерватива или его неправильно используют); об их ненадобности во время анального либо орального секса.

Супрун подчеркнула, что презервативы необходимо использовать всегда, поскольку их первая функция - защита от инфекций, передающихся половым путем.

Также бывшая и.о. главы Минздрава объяснила, как выбирать презервативы.