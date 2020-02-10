Минветеранов инициирует санкции против силовиков РФ, захвативших моряков возле Керченского пролива

По результатам проведенной работы, в частности совместно с «Крымской правозащитной группой», ведомство подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициирует введение санкций против так называемых «следователей», «прокуроров» и «судей», которые устраивали политически мотивированные преследования украинцев в оккупированном Крыму, и против силовиков, которые захватили украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 года в Керченском проливе), а также против так называемых «следователей», «прокуроров» и «судей», которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенной работы, в частности совместно с «Крымской правозащитной группой», министерство подготовило проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек.

В ведомстве заявили, что проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров и в случае утверждения правительством станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.

«Минветеранов подчеркивает, что права человека - это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми, а их нарушение является наибольшим преступлением против человека», - подчеркнул начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождении через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские судна, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы".