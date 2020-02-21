Пресс-секретарь Зеленского считает, что власть "много" коммуницировала с народом по эвакуации украинцев из Китая

По ее мнению, власть сделала, что могла.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что власть сделала все возможное, а президент написал пост в соцсети для хорошей коммуникации с населением Новых Санжаров, которые протестовали против размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории их города.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте такжеМендель рассказала, как Зеленский реагировал на протесты в Полтавской области

Ведущий "Сніданку" подчеркнул, что когда президент лично обращается к людям с официальным заявлением, или министры, тогда подобные настроения (стычки в Новых Санжрах из-за страха заболеть коронавирусом - ред.) утихают, потому что есть доверие людей.

На что Мендель ответила, что президент смог написать пост вчера и его транслировали везде на больших экранах.

Когда ее спросили, какие выводы власть сделала на будущее, она сказала: "Я думаю, что мы прокоммуницировали много. Вчера поехал туда премьер-министр, министр внутренних дел, министр здравоохранения сделала этот поступок и решила остаться на 14 дней. И это много, в том смысле, чтобы показать людям, что я с вами и я не боюсь. И если я не боюсь, вы тоже не должны бояться. Я думаю, что это был правильный шаг".

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22-члена экипажа и сопровождающий медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Находившиеся в автобусах люди в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей к Новых Санжар вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в там будет работать оперативный штаб правительства.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.