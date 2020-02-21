В "Слуге народа" рассказали, как можно организовать местные выборы для оккупированного Крыма

Организовать местные выборы на территории полуострова сейчас невозможно, признает нардеп.

Местные выборы для жителей оккупированного Крыма можно провести, организовав пункты для голосования на административной границе с полуостровом.

Такой вариант предложила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире телеканала ATR.

"Пожалуй, наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание специальных точек, где можно принять участие в выборах где-то ближе к границе Крыма. Или создания определенных условий, чтобы видеть, понимать, какие люди хотели бы проголосовать или понимали, как они видят эту ситуацию в дальнейшем, имели возможность это сделать", - отметила она.

По ее словам, после этого может возникнуть вопрос: "что с этим дальше делать".

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"Поскольку, что бы мы там не делали, но мы понимаем, что имплементировать условно говоря ту местную власть, которую мы так теоретизованно можем брать, потом на практике будет сложно, пока, видимо, невозможно", - отмечает депутат.

При этом она отметила, что нельзя оставлять крымчан без местных выборов, однако признала, что провести их на полуострове сейчас невозможно.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что местные выборы осенью 2020 года должны состояться на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым.