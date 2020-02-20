Посол Украины призывает Евросоюз заставить Россию прекратить агрессию

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий призывает европейские страны не идти на уступки России, поскольку такие уступки будут стоить Европе очень дорого.

Представитель Украины при Еврсоюзе Николай Точицкий призывает ЕС заставить Российскую Федерацию прекратить агрессию.

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Об этом посол Украины написал в своей статье для издания Euractiv. В частности, дипломат заявил, что сейчас не хватает политической воли от Российской Федерации, чтобы прекратить ее агрессию против Украины.

В то же время, по его убеждению, сейчас необходимы консолидация международного единства и давление на Россию. "Единственное, что уважает Кремль, - это сила. Я верю, что сила Европы заключается в ее единстве и солидарности, в ее готовности защищать основы демократии, в ее последовательности и настойчивости до тех пор, пока не будет получен результат. Сила означает не делать уступки агрессору в надежде, что он станет вашим другом, сила заключается в том, чтобы заставить агрессора изменить его поведение", - подчеркнул Точицкий.

В этой связи посол считает, что единство, солидарность и ведение переговоров с позиции силы являются путем к победе. "Переговоры путем принесения в жертву принципов - уважения международного права, европейских ценностей и человеческой жизни - это путь в никуда", - подчеркнул Точицкий.

"Нам нужно единство, сила и последовательность, чтобы остановить российскую агрессию и вернуть Кремль к нормам международного права. Иначе уступки России будут стоить Европе очень дорого", - заявил посол.