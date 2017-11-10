Венгрия использует украинский закон об образовании для своих выборов – посол

Венгерские власти используют украинский закон об образовании с целью влияния на выборы в своей стране. Об этом в интервью изданию Euractiv заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Читайте также"Удар в спину": Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании Он напомнил, что на западной границе с Украиной граничат пять стран. «Когда одна из этих стран начала говорить, что 7 статья этого закона (закона об образовании - УНИАН) уничтожит возможность для наших меньшинств изучать их собственный язык, наш министр образования объяснила, о чем в этой статье идет речь», - сказал Точицкий.

Таким образом он объяснил, почему некоторые страны-соседи, например, Болгария, сразу поняли аргументы Украины относительно образовательного закона, а Венгрия отреагировала настолько жестко.

"Выяснилось, что в некоторых болгарских школах в Украине не хватает хороших учителей. Поэтому вместе с Болгарией мы совместно внедряем обучающие программы. Можно выйти на лучшую ситуацию со страной, которая готова сотрудничать.

Но со страной, которая хочет использовать этот закон для своих целей, для внутренней повестки дня – выборов – очевидно, это не возможно. Я имею в виду Венгрию, я не боюсь называть эту страну", - отметил дипломат.

По его словам, чтобы избежать политизации ситуации в связи с принятием образовательного закона, Украина представила его Венецианской комиссии, а сам закон вступит в силу в сентябре следующего года.